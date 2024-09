Wątróbki z Batumi

Ten piękny pod kątem zabytków i przyrody kraj odwiedzałyśmy już wcześniej, ale znowu nas zaskoczył bogactwem smaków tamtejszej kuchni i wyśmienitym, głębokim w smaku oraz barwie gruzińskim winem. Batumi, które odwiedziłyśmy, to istna perełka nad Morzem Czarnym, a Gruzini to bardzo gościnny naród. Wszędzie częstowano nas wszystkim, co najlepsze.