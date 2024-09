Mocne wystąpienie prezydenta Dudy. "Niech to będzie odpowiedź"

Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie. Prezydent podziękował rolnikom za ich pracę.

– To ważne, by polska wieś stała razem, właśnie tutaj, klęcząc przed wizerunkiem częstochowskim Matki Przenajświętszej, Czarnej Madonny – mówił.

Prezydent grzmi ws. lekcji religii

– Niech to będzie odpowiedź dla tych wszystkich, którzy mówią, że religia nie jest nam potrzebna i że nie trzeba jej uczyć młodych ludzi. To między innymi dzięki niej przetrwaliśmy najtrudniejsze czasy, kiedy w niej właśnie znajdowaliśmy oparcie. I kiedy ktoś nam próbuje ją odebrać, to zarazem odbiera nam jakąś ważną, niezbywalną część polskości – stwierdził Andrzej Duda.

– I dziękuję, że polska wieś, że polscy rolnicy o tym pamiętają, dając temu swoją obecnością tutaj świadectwo – dodał prezydent.

Co z religią w szkołach?

Przypomnijmy, że w lipcu minister edukacji Barbara Nowacka wydała rozporządzenie, według którego od 1 września 2025 r. lekcje religii będą odbywać się raz w tygodniu. Ponadto, resort zapowiedział umieszczanie katechezy na początku lub na końcu zajęć danego dnia. Będzie też możliwość organizowania lekcji religii w grupie międzyklasowej. Co więcej, jeszcze w tym roku szkolnym przedmioty nieobowiązkowe, tj. religia i etyka, przestaną być wliczane do średniej ocen, bowiem Nowacka uważa, że "zaburzają regulacje świadectw". Druga zmiana, która wejdzie w życie wraz z początkiem tego roku szkolnego, to możliwość łączenia grup uczniów, chcących uczestniczyć w zajęciach katechezy.

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i wydał w czwartek postanowienie zabezpieczające, zawieszając stosowanie rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania lekcji religii. Chodzi o ułatwienia w łączeniu klas. Prezes SN Małgorzata Manowska uważa, że doszło do złamania ustawy zasadniczej, bo nie osiągnięto porozumienia ze związkami wyznaniowymi. Za wątpliwą uważa też możliwość realizacji podstawy programowej w tych warunkach.

