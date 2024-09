"Ewidentne bezprawie". Duda: Szkoda, że władze Unii Europejskiej tego nie widzą

W niedzielę wieczorem prezydent udzielił wywiadu dla Telewizji Republika. Andrzej Duda komentował ostatnie działania rządu Donalda Tuska w kwestii zmian w prokuraturze. Padły mocne słowa.

– Szkoda, że władze Unii Europejskiej, instytucji europejskich i Komisja Europejska udaje, że tego nie widzi. Pani Jurova, pani von der Leyen przyjeżdżają do Polski, praktycznie na ich oczach odbywają się kolejne w naszym kraju akty bezprawia, takie jak nielegalne powołanie pseudo-prokuratora generalnego, który został powołany zupełnie wbrew ustawie, z pominięciem ustawowych procedur – stwierdził.

Duda: W Polsce łamane jest prawo

Duda stwierdził, że "prawo w Polsce jest ostentacyjnie łamane na ich oczach, a oni opowiadają o przywracaniu w Polsce praworządności". Jego zdaniem, to dowód na obłudę najważniejszych polityków UE. Nie da się bowiem nie zauważyć, że ich wcześniejsze działania były nakierowane na doprowadzenie do zmiany władzy w Polsce.

– Ci przedstawiciele instytucji europejskich w ogóle nie dostrzegają tych wszystkich drastycznych, niebywałych przykładów łamania prawa, natomiast kwestionowali działalność wcześniej demokratycznie wybranych polskich władz – powiedział.

– A dzisiaj, kiedy ta większość jest w rękach obozu liberalno-lewicowego, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej, ponieważ to są ich koledzy, w związku z powyższym widząc, że może nie dojść do przyjęcia zmian w przepisach, którymi są zainteresowani – chociażby ze względu na to, że ja jako prezydent RP mogę mieć wątpliwości co do proponowanych zmian – zgadzają się na to, żeby było realizowane ewidentne bezprawie i aby realizować siłowe rozwiązania, które dzisiaj stosuje obóz władzy, Donald Tusk i jego otoczenie – podsumował prezydent.

