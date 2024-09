"Rząd złodziei zastąpił rząd leni". Czarzasty: Znamy badania, mamy się ogarnąć

Do mediów co rusz dochodzą informacje o kolejnych wstrząsach w koalicji. – Jest czterech uśmiechniętych do siebie – abstrahując od „uśmiechniętej koalicji” – ludzi. Ordynarne słowa nie padają. Są spory, nie kłótnie – powiedział Włodzimierz Czarzasty pytany o sytuację w rządzącym obozie.

– My znamy badania. Z tych badań wynika jedna rzecz – z jednej strony ludzie mówią: zastąpił rząd złodziei rząd leni. Tak wychodzi z tych badań w wielu sprawach – kontynuował. – Z drugiej strony ci sami ludzie mówią: dobra, weźcie się skupcie, weźcie się do roboty, tłumaczcie nam i mówcie, co robicie, bo jeżeli wróci do władzy PiS z Konfederacją, to jest najgorsza historia. Więc na Boga – na chwilę antyklerykalizm zostawię z boku – ogarnijcie się. I my mamy tego świadomość – kontynuował Czarzasty.

Czarzasty: Jest się czym chwalić

W dalszej części rozmowy polityk stwierdził, że dobrze by było podsumować pierwszy rok kadencji. – Tak nawiasem, jest się czym chwalić. Proszę pamiętać, że minęło dziewięć miesięcy od rozpoczęcia nowych rządów po wyborach, zrobiliśmy bardzo dużo ustaw związanych ze sferą socjalną, zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo roboty – powiedział Włodzimierz Czarzasty w „Graffiti” Polsat News.

– Radziłbym swoim koalicjantom oraz przyjaciołom w Lewicy, żeby to nagłaśniać, informować, bo może coś jest złego w komunikacji – dodał.

KO na czele sondaży, świetny wynik Konfederacji

Wyniki najnowszego sondażu CBOS pokazują, że niezmiennie od czerwca największym poparciem Polaków cieszy się Koalicja Obywatelską. Chęć oddania głosu na sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych zadeklarowało 32 proc. respondentów. Na drugim miejscu z wynikiem 28 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Największe zmiany dotyczą ostatniego miejsca na podium. Choć niezmiennie należy ono do Konfederacji, to poparcie dla tego ugrupowania wyraźnie wzrosło z 12 do aż 16 procent. Próg przekracza jeszcze Lewica (9 proc.) oraz Trzecia Droga (6 proc.).

Czytaj też:

Minister uderza w Tuska. "Powinien zrobić rachunek sumienia"Czytaj też:

Bodnar broni Tuska: Premier przyznał się do błędu