Oto jak chcą głosować Polacy. Jest najnowszy sondaż

Według najnowszego sondażu IBRiS, Koalicja Obywatelska wciąż może pochwalić się najwyższym poparciem spośród wszystkich partii politycznych w Polsce. Przewaga na Prawem i Sprawiedliwością nie jest jednak zbyt duża. Powody do zadowolenia ma za to Trzecia Droga. Sojusz Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza powrócił na trzecie miejsce po kilku =nastu tygodniach słabszych wyników. Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie: Konfederacja oraz Lewica.

Wyniki najnowszego sondażu

Na KO chce obecnie głosować 33,5 proc. respondentów. PiS zgromadziło poparcie w wysokości 31,9 proc. Trzecia Droga może z kolei liczyć na wynik w wysokości 11 proc.

Konfederacja zgromadziła 8,1 proc. wskazań, a Lewica – 7,7 proc. 7,8 proc. biorących udział w badaniu nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby swój głos. Deklarowana frekwencja wyniosła 49,2 proc. (odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 27,6 proc. ankietowanych, "raczej tak" – 21,6 proc.).

Badanie IBRIS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono 30–31 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1067 respondentów.

Skok Trzeciej Drogi

Sondaż IBRiS daje Trzeciej Drodze nadzieję na to, że najgorszy okres ma już za sobą. Jeszcze pod koniec sierpnia w badaniu CBOS partia Hołowni i Kosiniaka-Kamysza mierzyła się ze znacznym spadkiem poparcia.

Trzecią Drogę poparło w tym badaniu 6 proc. zdeklarowanych wyborców, czyli o 3 punkty procentowe mniej niż w poprzednim badaniu. "To najgorszy wynik koalicji Polski 2050 i PSL od czasu wyborów parlamentarnych" – podkreśla CBOS.

Badanie "Aktualności" CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 26 do 29 sierpnia 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

