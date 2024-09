Komorowski ostro o wiceministrze: Skierowałbym go na badania

Na antenie TVP Info wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała wspomniał o wypadkach z udziałem myśliwych, do których to wypadków doszło w ostatnich tygodniach (to m.in. śmiertelne postrzelenie 35-latka na Podlasiu). Zaznaczył, że część takich zdarzeń powodowana jest przez myśliwych w podeszłym wieku.

– Kierowcy robią badania, policjanci, żołnierze – wszyscy robią badania lekarskie – powiedział Dorożała. Wskazał, że podobną procedurę powinni przechodzić myśliwi. – Jeśli lekarz faktycznie nie da zgody, bo ktoś już ma swoje lata i nie może polować, no to trudno – zaznaczył. Zdaniem polityka Według poddanie się takiemu badaniu powinno być obowiązkowe co 4-5 lat.

Komorowski: Poddałbym badaniu Dorożałę

Z takim podejściem nie zgadza się były prezydent Bronisław Komorowski. – Ja bym pana ministra Dorożałę też skierował na badania, najchętniej. Żeby być ministrem trzeba mieć kwalifikacje i szczególne podejście do obszaru, za który się odpowiada. Nie słyszałem jeszcze, żeby odpowiedzialnym za leśników, myśliwych był ktoś, kto nienawidzi myśliwych i nie znosi leśników. To jest chore – grzmiał w Radiu ZET Komorowski.

Jego zdaniem "to niesłychane, żeby odpowiedzialnym ministrem za jakiś obszar był ktoś, kto nie znosi środowisk, za które ponosi odpowiedzialność". Co z myśliwymi odpowiedzialnymi za wypadki na polowaniach? – Tak samo wielu ludzi jest odpowiedzialnych za wypadki samochodowe, lotnicze – komentuje były prezydent i myśliwy.

– Kierowcy przechodzą badania – odparł dziennikarz. – Ale nie ma obowiązkowych badań tak daleko idących. Nie wiem, dlaczego jeszcze bardziej to zaostrzać. Nie mogę zrozumieć tego inaczej, niż coś wynikającego z chęci dokuczeniu środowisku – stwierdził Komorowski.

