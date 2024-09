Nowe wieści ws. CPK. Lasek zdecydował ws. linii kolejowej

"Ten przebieg linii kolejowej został uznany przez mieszkańców za najbardziej preferowany. Charakteryzuje go m.in. powstanie dwunastu nowych punktów obsługi podróżnych oraz wykorzystanie istniejącej linii kolejowej na odcinku Ostrołęka – Śniadowo – Łomża" – czytamy w komunikacie opublikowanym w czwartek.

Co dalej z CPK?

Wybór wariantu inwestorskiego dla odcinka o długości ok. 152 kilometrów to efekt wielomiesięcznych prac prowadzonych w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Wariant W14 charakteryzuje się najmniejszą liczbą nieruchomości zabudowanych niezbędnych do pozyskania w celu realizacji inwestycji. W każdym z badanych w analizie wielokryterialnej modeli: rozwojowym, technicznym i ekologicznym, ten przebieg linii kolejowej uzyskał najwyższe oceny. Oznacza to również najmniejszą liczbę ingerencji w obszary cenne środowiskowo, podano także.

Na linii nr 29 prędkość projektowa wynosi do 250 km/h dla ruchu pasażerskiego i 120 km/h dla ruchu towarowego. Oznacza to możliwość skrócenia czasów przejazdu (na przykład przejazd na trasie Ostrołęka – Łomża po realizacji prac określonych w STEŚ zajmie ok. 18 minut, a przejazd na trasie z CPK do Giżycka ok. 2:20 godz.).

W ramach prac nad studium przeprowadzono liczne spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, podczas których każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat poszczególnych wariantów, m.in. za pomocą ankiet. Zgodnie z ich wynikami najbardziej preferowany był wariant W14.

Wybrany wariant inwestorski zostanie włączony w projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej, w ramach której wykonana zostanie ewaluacja układu dalekobieżnej sieci kolejowej, podał resort.

