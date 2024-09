Tusk do środowiska prawników: Nie skapitulujemy. Przyjmijcie to z wiarą

W KPRM zorganizowano w piątek spotkanie konsultacyjne z częścią środowiska prawniczego, dotyczące procesu przywracania praworządności w Polsce.



– W związku z zakończeniem pierwszego etapu prac rządu, pierwsze spotkanie odbywamy ze środowiskiem prawniczym. To spotkanie powinienem zacząć od słowa "dziękuję". Wynika to z mojego przekonania, że bez waszej postawy przez lata, kiedy pierw naruszono, a później gwałcono praworządność w Polsce, sytuacja dzisiaj byłaby o wiele gorsza – stwierdził premier Donald Tusk, otwierając rozmowy.

– Zobowiązaliśmy się wobec obywateli, także wobec partnerów w UE, że będziemy przywracali praworządność w Polsce, zachowując możliwie najwyższe standardy państwa prawa – powiedział szef rządu. – Dzisiaj będziemy prezentowali w skrócie te propozycje i projekty przygotowane przez ministra Adama Bodnara, które powinny zakończyć najważniejsze kwestie związane z przywróceniem praworządności – wskazał.

Tusk podkreślił, że zależy mu na wzajemnym zaufaniu. – Przyjmijcie Państwo z najlepszą wiarą i wolą decyzję, którą podjąłem dzisiaj o nieudzieleniu kontrasygnaty w kolejnej próbie legalizowania przez prezydenta sytuacji z "neo-sędziami". Nie jesteśmy bezbłędni, nie jesteśmy doskonali, ale mamy nadal taką samą determinację, żeby ten stan rzeczy zmienić. Nam bardzo zależało, żeby zachować możliwie najwyższe standardy praworządności w procesie rozliczeń i naprawy tego stanu rzeczy, jaki odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach. Wiedzieliśmy jak trudnym procesem będzie przywracanie zaufania w UE. Pewne zobowiązania o charakterze publicznym, czyli przywracanie rządów prawa musiało mieć też wymiar zrozumiały dla ludzi i mówię tutaj o rozliczeniach przestępstw, nadużyć, nie tylko finansowych, ale też ustrojowych. Będziemy w tym bardzo konsekwentni. Na pewno nie skapitulujemy przed tak zwanymi "obiektywnymi trudnościami" – zapewnił polityk.

Bodnar: Mamy determinację

Następnie głos zabrał szef MS. – Dziękuję za pracę, jaką wspólnie wykonaliśmy przez ostatnie miesiące. To, co jest najważniejsze w tym momencie to przeprowadzenie zmian ustawowych, które spowodują, że w sposób trwały przywrócimy praworządność w Polsce. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w obecnych warunkach ustrojowych i politycznych nie wszystkie zmiany są możliwe do przeprowadzenia. Natomiast mamy absolutną determinację, żeby w tym kierunku działać – powiedział Adam Bodnar.

– Bardzo duże zmiany nastąpiły w prokuraturze i myślę, że efekty tych zmian widzimy każdego dnia. Rząd jest już na ostatnim etapie przyjęcia ustawy o rozdzieleniu urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Ustawa o KRS i Krajowej Radzie Sądownictwa przeszła przez parlament – zaznaczył Bodnar.

