Niełatwa jesień dla PiS

Dopiero na drugiej pozycji jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28 proc. (tyle samo co w lipcu). Zwiększyły się za to notowania Konfederacji, która zajęła trzecie miejsce z wynikiem 16 proc. (wzrost od lipca o 4 p.p.). Niewielką pociechą dla Nowogrodzkiej jest to, że spore spadki odnotowała Lewica (strata 2 p.p.) i Trzecia Droga (mniej o 6 p.p. i był to najgorszy wynik od wyborów w październiku 2023 r.).