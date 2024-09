Putin poparł Kamalę Harris. Jest reakcja Donalda Trumpa

Wybory prezydenckie w USA zbliżają się wielkimi krokami. Oliwy do ognia dolał Władimir Putin, który wprost przyznał,że kibicuje kandydatce Demokratów.

– Gdybyśmy mogli wskazać ulubionego kandydata, to był nim Joe Biden. Ale wycofał się z wyścigu prezydenckiego i poprosił wszystkich sojuszników o poparcie Kamali Harris, dlatego też to robimy – stwierdził.

Putin jest zdania, że Donald Trump nałożył za dużo sankcji na Rosję. Z kolei Kamala Harris, jeżeli zostanie prezydentem, może prowadzić bardziej ugodową politykę.

Trump: Nie wiedziałem co zrobić

Podczas czwartkowego wystąpienia na wiecu nawiązał do wystąpienia prezydenta Rosji. – Władimir Putin poparł Kamalę, a ja nie wiedziałem co zrobić – miałem do niego zadzwonić i powiedzieć: "Dziękuję bardzo. Doceniam". Ale on poparł Kamalę – stwierdził były prezydent USA.

– Nie wiem dokładnie, co o tym powiedzieć. Nie wiem, czy Putin mnie uraził czy wyświadczył mi przysługę – stwierdził.

Kennedy Jr. popiera Trumpa

Robert F. Kennedy Junior, syn Roberta Kennedy’ego wycofał się z wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych i poparł kandydata Partii Republikańskiej Donalda Trumpa. Robert F. Kennedy Junior jest członkiem Partii Demokratycznej, jednak postanowił wystartować w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny, po tym, gdy zarząd partii nie dopuścił do organizacji prawyborów. W październiku zdecydował się pożegnać z Demokratami.

W zeszły piątek Kennedy pojawił się na scenie obok Donalda Trumpa w trakcie jego przemówienia na wiecu wyborczy w Glendale w Arizonie. – Cieszymy się ze wsparcia milionów niezadowolonych Demokratów, niezależnych, umiarkowanych, staromodnych liberałów, którzy wciąż wierzą w takie drobiazgi jak granice – powiedział Trump w swoim przemówieniu, dodając, że stara Partia Demokratyczna z czasów Johna Kennedy’ego dziś już nie istnieje.

