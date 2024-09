Tusk kłamał? Wszyscy pogrywają tak samo

Wyliczają, czego nie wykonał w 100 dni lub „od razu”. A Tusk przecież nie im obiecywał. On obiecywał różne rzeczy SWOIM wyborcom i to oni mają prawo się teraz ewentualnie złościć. Poza tym kłamał i to nie była żadna tajemnica – kłamał w żywe oczy wszystkim jak leci. Już w trakcie kampanii opozycja mówiła, że Tusk obiecuje rzeczy, których nie będzie w stanie spełnić. Skoro obiecywał rzeczy niewykonalne, to z jakiego powodu opozycja zgłasza pretensje, że nie wykonał rzeczy niewykonalnych? Ja państwu powiem z jakiego: oni wszyscy pogrywają sobie z wyborcami w taki sam sposób – obiecują rzeczy niewykonalne z pełną świadomością, że nie będą w stanie tych obietnic zrealizować. I teraz warczą na Tuska (w zasadzie słusznie), ale tylko po to, by ich własny elektorat nie przyszedł pytać o niezrealizowany program PiS lub Konfederacji. Którą ze swoich obietnic wyborczych spełniła Konfederacja? Żadnej. A dlaczego? Bo były niewykonalne! Szli do wyborów „wywrócić stolik”. Wywrócili? Nie. Oni się do niego dosiedli i teraz Bosak zasiada razem z Hołownią.