W filmie ogromny statek obcych pojawia się nad Johannesburgiem. Jednak obcy nie są w najlepszym stanie, głodują. Pod statkiem powstaje swego rodzaju getto, w którym królują złodziejstwo, prostytucja i handel obcą technologią. Ostatecznie dwójce kosmitów, po walce z mafią i armią, udaje się uciec wielkim statkiem pozostawiając obietnicę powrotu po resztę.

Rasa dominująca

To oczywiście tylko pewnego rodzaju skojarzenie, ponieważ, jak celnie zauważył nieżyjący już niestety użytkownik Twitter ś.p. Zbigniew Kozłow (cytuję z pamięci), obcy złożyli w Polsce jaja 17 września 1939 roku i niestety zupełnie inaczej niż w filmie, nie są słabi, tylko stali się rasą dominującą i to oni, odwrotnie niż w filmie, zepchnęli Polaków-autochtonów do gett.