Burza wokół "niemieckiego CPK". Lasek zabrał głos. "Pan tak na poważnie?"

Niemcy zainwestują w lotnisko cargo we Frankfurcie. Inwestycja Lufthansy w "niemieckie CPK" o wartości 600 mln euro ma sprawić, że lotniczy port przeładunkowy stanie się do 2030 r. – według zapowiedzi – "największym i najnowocześniejszym w Europie". Całkowita powierzchnia wyniesie 330 tys. metrów kwadratowych, czyli 46 stadionów piłkarskich.

– Ta inwestycja wzmacnia rolę lotniska we Frankfurcie jako centralnego węzła cargo w Europie. W czasach globalnych napięć, chcemy innowacyjnych rozwiązań, które spełnią potrzeby nasze, naszych klientów i potrzeby niemieckiego społeczeństwa – powiedział szef Lufthansa Cargo Ashwin Bhat. – Wnosimy znaczący wkład w wydajność transportu lotniczego w sercu Europy, umożliwiając tym samym globalny ruch dla naszej gospodarki. Jest to możliwe tylko dzięki nowoczesnej infrastrukturze. Chcemy też tworzyć atrakcyjne miejsca pracy dla kolejnych pokoleń – dodał.

"Znów zarobią kosztem Polaków"

Co więcej, Lufthansa planuje mocne wejście na rynek lotniczych przewozów towarowych w Polsce. – Planujemy operować co najmniej 2-3 razy w tygodniu na odcinku Frankfurt-Warszawa lub Frankfurt-Katowice. To umożliwi nam dużo szybszy transport towarów z i do Polski – mówił Wojciech Ryglewicz, dyrektor Lufthansa Cargo w Europie Środkowo-Wschodniej.

Doniesienia wywołały poruszenie w mediach społecznościowych. Politycy opozycji oraz niektórzy dziennikarze i eksperci wskazują, że to kolejny przykład tego, ile traci Polska, hamując inwestycję w Centralny Port Komunikacyjny. "Niemcy znów zarobią kosztem Polaków" – skomentował europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki. "Ale jak to? Do 2030? Przecież to nierealny harmonogram sprzedawców marzeń?" – ironizował wiceprezes stowarzyszenia "Tak dla CPK" Michał Czarnik.

"Pan tak na poważnie?"

Głos w sprawie zabrał m.in. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK. "Może trzeba było oprzeć projekt nowego lotniska o jakieś istniejące, a nie planować green field. Wtedy byłoby i szybciej, i taniej. Frankfurt za 600 mln euro rozbudowuje istniejące lotnisko. CPK to lotnisko budowane od zera za... 15 x więcej. Ale o tym powinien Pan wiedzieć" – zwrócił się Lasek do wiceszefa stowarzyszenia "Tak dla CPK".

twitter

"Pan tak na poważnie? Chciałby pan CPK budować w oparciu o istniejące lotnisko? Które? Modlin? Łódź? Chopina? Żeby nie planować green field? Niestety ręce opadają" – napisał Michał Czarnik. "A i jeszcze jedno. To, że jakaś inwestycja kosztuje 15 x więcej nie oznacza, że trzeba ją budować w 15 x dłuższym harmonogramie. W ogóle się może okazać, że ten harmonogram nie musi być dłuższy. Cytując klasyka – powinien pan o tym wiedzieć" – dodał.

twitterCzytaj też:

Czarnik: W sprawie CPK nie wiemy, na czym stoimy