Wiek emerytalny pójdzie w górę? Szydło: Władza nic sobie nie robi z opinii Polaków

– Wiek emerytalny był kiedyś słusznie podniesiony i niesłusznie został obniżony, ale dzisiaj to jest decyzja w rękach polityków i nie wydaje się, żeby ktoś chciał poważnie ten temat podjąć – powiedział "Faktowi" Zbigniew Derdziuk. – To nie oznacza, że nie trzeba o tym mówić, edukować i przygotowywać kolejne pokolenia, że żyjąc dłużej warto dostosować czas zatrudnienia, czas płacenia składek i pobierania świadczeń, a także zapewnić sobie możliwości dodatkowego oszczędzania – dodał prezes ZUS.

Jak stwierdził, są w tej chwili programy, które umożliwiają dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. Zwrócił także uwagę na inną reformę, która pozwoli więcej odłożyć na starość. Chodzi o "ozusowanie" umów zleceń. Prezes ZUS jest zwolennikiem wprowadzenia regulacji, które oznaczałyby, że od każdej umowy trzeba by płacić składki.

Wiek emerytalny. Szydło: Niemożliwe?

"Nominowany przez rząd Tuska prezes ZUS stwierdził, że »wiek emerytalny był kiedyś słusznie podniesiony i niesłusznie został obniżony«. To kolejna wypowiedź ze strony obecnych władz w tym tonie. Niedawno minister Pełczyńska-Nałęcz mówiła: »Nie wykluczam podniesienia wieku emerytalnego«" – napisała na platformie X była premier Beata Szydło.

"Wygląda to jak przygotowywanie Polaków do podniesienia wieku emerytalnego. Niemożliwe? Ta władza pokazała już, że jest zdolna do wszystkiego i nic sobie nie robi z opinii Polaków" – stwierdziła europoseł PiS.

Jakiś czas temu dyskusja na temat ewentualnego podwyższenia wieku emerytalnego powróciła za sprawą wypowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. – Wszyscy muszą pracować najwięcej jak się da – mówiła polityk Polski 2050. Słowa minister wywołały falę komentarzy i spekulacji. "Nikt dzisiaj nie chce podnosić i nie podniesie wieku emerytalnego" – zapewniała Pełczyńska-Nałęcz w mediach społecznościowych.

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

