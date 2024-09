Rzecznik ukraińskiego MSZ został zapytany, czy Ukraina wie o inicjatywie kanclerza Niemiec i czy sprzeciwia się pomysłowi Berlina oddania Rosji części swojego terytorium.

– Było wiele inicjatyw i propozycji pokojowych. Teraz widać, że od czasu do czasu w różnych krajach słychać propozycje mediacji, które są gotowe zapewnić Ukrainie i Rosji platformę do rozmów. Mamy bardzo jasne i proste stanowisko. Istnieje formuła pokojowa, istnieje proces szczytów pokojowych. Zapraszamy wszystkie kraje, które chcą przyczynić się do przywrócenia kompleksowego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie, do wzięcia udziału w tym procesie – podkreślił Heorhij Tychy.

Rzecznik zauważył, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważnie monitoruje różne raporty na potrzeby inicjatyw pokojowych.

– Współpracujemy z naszymi partnerami i wyjaśniamy im, aby przystąpili do procesu Formuły Pokojowej i tam będziemy szukać punktów kontaktowych – zaznaczył rzecznik. Dyplomata podkreślił, że Ukraina pragnie pokoju jak żaden inny kraj na świecie.

– Ostatnio słychać tylko sygnały z Rosji, że nie chce ona rozmawiać z Ukrainą o pokoju. Dlatego myślę, że dla całego świata, całej wspólnoty światowej jest absolutnie jasne, kto szuka pokoju – podkreślił Tychy.

Dodał, że wspólne naciski dyplomatyczne i front wszystkich miłujących pokój krajów są w stanie zmienić tę dynamikę i zmusić Rosję do wybrania pokoju.

Plan Scholza

Włoska gazeta "La Repubblica" poinformowało, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz przygotowuje plan zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który nie wyklucza przekazania Rosji części okupowanych terytoriów ukraińskich.

Cytowane w publikacji źródło w niemieckim rządzie przekazało włoskim dziennikarzom, że Scholz chce przejść do historii jako "kanclerz pokoju" i zagrać ukraińską kartą", aby umocnić swoją pozycję po porażce w wyborach regionalnych i europejskich.

