"Chce pan zabijać takich jak ja?". Dramatyczny apel Bawera Aondo Akaa do premiera

Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna, 30 sierpnia, wydała "Wytyczne dla lekarzy i podmiotów leczniczych ws. dostępu do procedury przerwania ciąży". Ich stosowanie oznaczałoby legalizację aborcji na życzenie przez cały okres ciąży. W świetle ogłoszonych przez Minister Zdrowia wytycznych do przeprowadzenia aborcji z przesłanki zdrowotnej wystarczyć ma jedno zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę w swojej dziedzinie, który stwierdzi wystąpienie zagrożenia dla zdrowia kobiet. Lekarz – ginekolog ma nie mieć możliwości podważenia tego zaświadczenia, poproszenia o opinię innego lekarza, czy zwołania konsylium. Z kolei prokuratorzy zostali zobligowani do ścigania lekarzy, którzy będą odmawiać aborcji.

Poruszające świadectwo Bawera Aondo Akaa

Do polityki rządu w tej sprawie odniósł się na antenie PCh24.TV dr Bawer Aondo Akaa. – Niestety przez to anty-prawo, a konkretnie zwykłe rozporządzenie pana premiera w majestacie państwa Rzeczypospolitej Polskiej będą mordowane dzieci nienarodzone poprzez obrzydliwą aborcję. Między innymi dzieci nienarodzone z niepełnosprawnościami na przykład takimi jak ja – wskazywał.

– Oczywiście pan premier Donald Tusk niestety łamie Konstytucję naszej wielkiej i wspaniałej Polski. Co to znaczy? To znaczy, że łamie artykuł 38 Konstytucji, który jasno mówi o prawie do życia. Prawie do życia dla każdego człowieka poczętego i narodzonego. Kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny jasno orzekł o tym, że ludobójcza aborcja w tzw. diabolicznych, eugenicznych przesłanek jest niezgodna z konstytucją. Mówię więc do pana, panie premierze! Pan łamie konstytucję! Pan nie tylko łamie konstytucję! Pan również godzi w prawo Boże, które klarownie mówi o tym, że tylko Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej ma prawo decydować o życiu i o śmierci człowieka – dodawał dr Aondo Akaa.

– Proszę Państwa, nie zgadzajmy się na to, na to diaboliczne rozporządzenie, które zezwala, aby dzieci nienarodzone były mordowane poprzez obrzydliwą aborcję. Grupujmy się! Karmmy się dobrymi, rzetelnymi informacjami! Walczmy nie z ludźmi, ale o ludzi! Gromadźmy się w klubach i stowarzyszeniach pro life, w stowarzyszeniach, które bronią ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, które są głosem dzieci nienarodzonych – ludzi, którzy chcą żyć, i którzy chcą mieć prawo do życia. Dzisiaj godzi się w ich podstawowe prawo do życia właśnie przez morderczą, ludobójczą aborcję – mówił w swoim świadectwie.

