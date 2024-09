"Armagedon i stan przedzawałowy". Pierwsze skutki decyzji Niemiec

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser ogłosiła wprowadzenie tymczasowych kontroli na wszystkich granicach lądowych kraju. Kontrole rozpoczną się 16 września i początkowo będą trwały sześć miesięcy.

Niemcy w ostatnim czasie zaostrzyły swoje stanowisko w sprawie migracji, a rząd Olafa Scholza stara się odzyskać inicjatywę po gwałtownym wzroście poparcia dla Alternatywy dla Niemiec.

"To prawdziwy armagedon"

W związku z kontrolami niemieckiej straży granicznej, które generują gigantyczne korki i sprawiają, że drogi stają się nieprzejezdne, ruch w Słubicach (woj. lubuskie) wzrósł ponad dwukrotnie. – To prawdziwy armagedon i stan przedzawałowy – skomentował zastępca burmistrza Słubic Tomasz Stefański, cytowany przez RMF FM.

Codziennie most na Odrze pokonuje ok. 25 tys. samochodów. – Mieszkańcy, którzy na co dzień przekraczają granicę – a jest wielu takich, którzy robią to wielokrotnie, odwożąc dzieci do szkoły, przedszkola czy jadąc do pracy – muszą się ustawić w długiej kolejce. To jest na pewno uciążliwe. To też duża uciążliwość dla przedsiębiorców. Lokalnie ma to wpływ na wymianę towarową, handel przygraniczny – powiedział Stefański.

– Znaleźliśmy tymczasowe rozwiązanie – zmianę organizacji ruchu. Przekierowaliśmy cały tranzyt, kanalizując go na głównej drodze krajowej, czyli jedynej prowadzącej teraz do przejścia granicznego. Pozostałe dwie drogi dojazdowe są z tego ruchu wyłączone – poinformował.

Polska interweniuje w UE

Premier Donald Tusk oświadczył, że działania niemieckiego rządu "są z polskiego punktu widzenia nie do zaakceptowania" i zapowiedział konsultacje z innymi sąsiadami Niemiec, których dotyczą kontrole graniczne.

Delegacja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Europejskiej Partii Ludowej domaga się wyjaśnień od rządu Niemiec w związku z przywróceniem kontroli na granicach. Jak poinformowała korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, sprawa ma być przedmiotem specjalnego posiedzenia komisji ds. wolności obywatelskich (LIBE).

