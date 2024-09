Kaczyński wydał oświadczenie: Tusk liczy, że Polacy dadzą się na to nabrać

W oświadczeniu, które w mediach społecznościowych opublikował rzecznik PiS Rafał Bochenek, Jarosław Kaczyński zapewnia, że wszystkie sprawy, którymi żyją dzisiaj media były przedmiotem działań właściwych organów jeszcze za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości.

"W związku z tym Tusk i jego neoprokuratura niczego nowego nie wykryli. W momencie pojawienia się wątpliwości Państwo Polskie realizowało swoje zadania także wobec osób z naszego środowiska politycznego, bo wychodzimy z założenia, iż nie ma równych i równiejszych, nie ma świętych krów" – napisał.

Zdaniem Kaczyńskiego obecna władza działa dokładnie odwrotnie. Jak stwierdził tak wygląda "doktryna Neumanna" w praktyce.

Kaczyński: Służbom nie można ufać

Kaczyński ocenia też, że do działania obecnych służb nie można mieć zaufania. "Nie mogą one być traktowane poważnie, gdyż służby zostały przejęte nielegalnie i są okupowane przez osoby nieuprawnione, działające na partyjne zlecenie Tuska i Bodnara. Sprawy torturowanych i gnębionych pań, urzędniczek, matek, czy księdza to przykłady tego jak nielegalnie obecna władza na czele z Tuskiem mści i odgrywa się m.in.: za sprawy Nowaka, Grodzkiego, czy Giertycha" – ocenia.

Jak dodał wyjaśnieniem wszelkich nieprawidłowości powinny zająć się instytucje niezależne, a takich obecnie już nie ma. "Tusk i Bodnar nie tylko podważyli zaufanie do najważniejszych instytucji państwa, ale je zdewastowali" – stwierdził.

Protest PiS w Warszawie

"Wszystkie działania Tuska są ukierunkowane na to, aby zatuszować wszelkie, antypolskie, szkodliwe dla naszych obywateli decyzje. Jego medialne triki są czytelne i oczywiste oraz zmierzają do odwrócenia uwagi Polek i Polaków od decyzji tego rządu, które negatywnie wpływają na codzienne życie Polaków. Tusk liczy na to, że kolejny raz Polacy dadzą się na to nabrać. My na to nie pozwolimy! Jako konstruktywna opozycja będziemy obecną koalicję rozliczać i każdego dnia patrzeć im na ręce, a jednocześnie pokazywać realną alternatywę dla tych fatalnych dla naszej Ojczyzny rządów" – napisał prezes PiS.

Kaczyński przypomniał o proteście, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Warszawie. "Będziemy przeciwko nadużyciom tej władzy protestować! Tylko poprzez aktywność i wzajemną solidarność jesteśmy w stanie skutecznie tej władzy się przeciwstawić" – apelował.

