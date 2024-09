Prof. Szczepański: Donald Trump nie wykorzystał szansy

DoRzeczy.pl: Jesteśmy po pierwszej debacie Donalda Trumpa i Kamali Harris. Jakie są nastroje w USA? Kogo można uznać za zwycięzcę debaty?

Prof. Jarosław Szczepański: Wydaje się, że można wskazać, kto mniej tę debatę przegrał. Obaj kandydaci nie zaprezentowali się najlepiej. Oczekiwania wobec Kamali Harris były dosyć niskie, to też pewnie jej relatywnie dobry występ wywołał taki dobry nastrój po stronie Demokratów. Natomiast Donald Trump nie wykorzystał szansy. Trochę mówił za dużo o przeszłości,a nie mówił o tym, co chce zmienić, również słabo punktował Kamalę Harris za bieżącą kadencję w administracji Bidena, której jest częścią.

Czy przed nami jeszcze jedna debata tych kandydatów?

Tak. Co więcej, Kamala Harris bardzo szybko, bo dzień po debacie zaprosiła Trumpa do kolejnej debaty. Zatem jest szansa, że ona się odbędzie. Dodatkowo Trump będzie chciał trochę odzyskać pole, które stracił w ostatniej debacie. Zatem obaj kandydaci mają żywotny interes, żeby do tej debaty przystąpić.

Czy kandydaci idą łeb w łeb? Wywołuje się taki nastrój, w którym buduje się narrację, że Harris już przegoniła Trumpa i wszystko idzie Demokratom świetnie.

Ostatnie miesiące w życiu politycznym USA można liczyć jak lata. Tyle rzeczy się dzieje, zwłaszcza tych przełomowych. Zamach na Trumpa był przełomowy, jednak za chwilę został przykryty innym przełomowym wydarzeniem przez rezygnację Bidena. Jeżeli wiele niespodzianek się już nie wydarzy, to kolejne debaty będą istotnymi punktami na mapie wyborczej USA. Jeśli debaty będą takimi przełomowymi punktami, to one mogą zdecydować o wyborze nowego prezydenta.

Czyli przełomowy październik?

Debata może odbyć się właśnie w październiku. Dlatego zobaczymy, co na niej zobaczymy i jak debata pójdzie kandydatom.

