Polski wątek w debacie. Amerykanista: Harris opowiadała dyrdymały

W trakcie debaty prezydenckiej w USA Kamala Harris twierdziła, że gdyby Donald Trump był prezydentem w 2022 r., Kijów byłby już zajęty przez Rosjan, a Putin spoglądałby na resztę Europy, zaczynając od Polski. Zasugerowała też, że Republikanin oddałby Polskę za przysługę i chciała, żeby powiedział to Polakom żyjącym w Pensylwanii, gdzie odbywała się debata.

Trump powtórzył natomiast, że gdyby był prezydentem, Putin w żadnym wypadku nie odważyłby się uderzyć na Ukrainę. Przypomniał też wielokrotnie przedstawiane stanowisko, że chce, aby wojna wreszcie się skończyła, a ludzie przestali ginąć. Podkreślił, że Rosja jest mocarstwem atomowym i przestrzegł przed scenariuszem wojny światowej.

Donald Trump porzuciłby Polskę? Prof. Lewicki: Kamala Harris opowiada dyrdymały

Pytany o te słowa przez Jaśminę Nowak w Radio Wnet, prof. Lewicki powiedział, że Harris nie jest zainteresowana Polakami bardziej niż kimkolwiek innym. – Wspomniała o tym, bo wiadomo, że następny kraj, który Putin mógłby chcieć zaatakować, to jest Polska. Odwoływanie się do Polaków żyjących w USA było tandetne. Z tego powodu, że Polska jest jakoś zagrożona ze strony Putina, mało kto zagłosuje na Harris, szczególnie że Trump, kiedy był prezydentem, to bardzo wyraźnie, mocno i jednoznacznie okazywał swoją sympatię wobec Polski – przypomniał amerykanista.

Lewicki dodał, że twierdzenia Harris o Trumpie oddającym Polskę Putinowi to "dyrdymały" i "tandeta". – Nawet nie ma co na ten temat dyskutować – ocenił. Jak dodał, tak naprawdę nie wiadomo, jak wobec Putina i zagrożenia Polski zachowa się Demokratka, jeśli wygra wybory. – Żadna konkretna odpowiedź ani w tej debacie ani wcześniej, nie padła. To jest problem – powiedział prof. Lewicki.

Amerykanista ocenił, że debata kandydatów na prezydenta USA nie była dobra i pozostawiła sporo niedosytu. Zwrócił uwagę, że dalej nie wiadomo, kim jest Kamala Harris. Kandydatka Demokratów konsekwentnie unika konkretów, nie udziela wywiadów (z wyjątkiem jednego w zaprzyjaźnionej CNN), nie występuje nawet na konferencjach prasowych.

