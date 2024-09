"Do dymisji w trybie pilnym". Konfederacja rozpoczęła zbiórkę podpisów

Michał Wawer przekazał na konferencji prasowej, że Konfederacja jest wstrząśnięta tym, jak wiele wątpliwych prawnie, wprost nielegalnych, szkodliwych ustrojowo działań może podjąć jeden minister sprawiedliwości w tak krótkim okresie czasu. Poseł przywołał najświeższe sprawy – wtargnięcia do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i projekt reformy sądownictwa zakładającej wyrażenie tzw. czynnego żalu przez tzw. neo-sędziów. – To projekt otwarcie niekonstytucyjny i de facto likwidujący niezależność sędziowską – powiedział Wawer. […] – Najwyższa pora, żeby odsunąć od władzy człowieka, który przez ostatnie 10 miesięcy tylko niszczył i pogłębiał chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości – mówił poseł.

Zarzuty wobec Bodnara

– Pan minister Bodnar bezprawnie dokonał podmiany prokuratora krajowego – powiedział poseł Przemysław Wipler. […] Pan minister bezprawnie odwołał sędziów wielu sądów w Polsce. Podległa mu prokuratura doprowadziła do tego, że oficer rosyjskich służb miał przez kilka tygodni dostęp do akt swojej sprawy i mógł się zapoznać z informacjami niejawnymi, tuż przed tym jak został wypuszczony w ramach wymiany do Rosji. […] Pan minister Bodnar planuje zmiany w sądach, które już destabilizują pracę w sądach, bo powiedzenie kilku tysiącom sędziów, że za chwilę przestaną być sędziami, to jest demotywowanie ich do pracy, a jeszcze dwa lata po tym jak wejdzie ta ustawa, oni mają nadal sądzić. To jest zachwianie porządkiem prawnym, ponieważ ci sędziowie wydali ponad siedem milionów wyroków i każdy z nich będzie mógł być kwestionowany – powiedział parlamentarzysta.

Konfederacja: Do dymisji w trybie pilnym

W dalszej części konferencji głos zabrał Roman Fritz. Poseł Korony powiedział, że nawet na tle "rządu światowej rewolucji" postać ministra sprawiedliwości jawi się jeszcze gorzej. – Adam Bodnar do dymisji w trybie pilnym – wezwał.

Bosak: Nie jest rolą ministra karanie kilkuset sędziów

To kolejna w ostatnich dniach konferencja prasowa Konfederacji poświęcona szefowi resortu sprawiedliwości. W poniedziałek poseł Krzysztof Bosak przekonywał, że wszystkie działania ministra, których jesteśmy świadkami składają się w jedną całość – niezdolność do konstruktywnego pełnienia tego urzędu.

Bosak również mówił też o zapowiedzianej przez szefa resortu sprawiedliwości tzw. procedury weryfikacji sędziów. – Rolą ministra sprawiedliwości jest zaprowadzanie sprawiedliwości. Nie jest żadną sprawiedliwością karanie kilkuset ludzi, którzy weszli do stanu sędziowskiego, powołani zgodnie z Konstytucją przez prezydenta i wykonują swoje obowiązki, karanie za to, że politycy PiS-u i Platformy, i eurokraci z Unii Europejskiej pokłócili się między sobą – powiedział jeden z liderów Konfederacji.

Braun: Prymus ubiega się o poklask instytucji zagranicznych

Z koeli Grzegorz Braun w trakcie swojej wypowiedzi stwierdził, że to, co robi Bodnar, byłoby śmieszne, gdyby nie dotyczyło spraw fundamentalnie istotnych dla bezpieczeństwa i ładu w państwie. – Pan minister, prokurator Bodnar przyczynia się do pogłębiającej się degrengolady i auto kompromitacji państwa polskiego na arenie międzynarodowej. To jest paradoks, dlatego że on właśnie jest prymusem i ubiega się o poklask instancji zagranicznych, w tym eurokołchozowych – powiedział.

– Z całą pewnością to jest człowiek, który Polski nie kocha, Polski po prostu nie lubi. Polski, narodu polskiego nie szanuje – ocenił Grzegorz Braun.

