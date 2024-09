Pius IX – ostatni papież-król? Rozmowa z prof. Markiem Kornatem

TOMASZ D. KOLANEK: Kim w sensie politycznym jest papież? Monarchą? Naczelnikiem? Imperatorem?

PROF. MAREK KORNAT: Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że istota papiestwa zakłada monarchiczną formę rządów sprawowaną w Kościele. Papież jest najwyższym prawodawcą, rządcą i sędzią. Skupia więc w swoich rękach potrójną władzę.

Oczywiście ustrój Kościoła nie jest monarchią, ale ma formę mieszaną – w rozumieniu arystotelesowskim. Jest tak dlatego, że w Kościele musi być obecny czynnik rządów monarchicznych, ale przy udziale zarówno elity zasługi (Kolegium Kardynalskie), jak i instytucji soboru (tj. zgromadzenia biskupów). W przypadku samej władzy papieskiej bezspornie mamy do czynienia z władzą monarchiczną i tak była ona od zawsze rozumiana przez Kościół. Definitywnie Kościół jeszcze i dzisiaj nie odstąpił od tej zasady, ale tzw. proces synodalności – jeśli dojdzie do finału – przyniesie przewrót o skali niewyobrażalnej. Jeśli prowincje Kościoła (jak np. Niemcy) będą przyjmować na własną rękę swoje prawa – niezgodne ani z depozytem wiary, ani z normami prawa kanonicznego, ani z nauką moralną – a papież będzie się temu przyglądał, to sprowadzi swoją rolę do funkcji honorowego przewodniczącego Kościoła.