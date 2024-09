Cejrowski: Wielka Brytania to dla mnie zagadka. Samobójstwo na własne życzenie. Lisicki: Coraz większy zamordyzm

Media informują o kolejnych szokujących działaniach brytyjskich władz. Obecnie Brytyjczycy planują wdrożyć ustawę o nazwie "no criminal hate speech", która ma prewencyjnie uderzać w posługiwanie się tzw. mową nienawiści, nawet jeżeli nie łamała ona prawa. To jednak nie jedyne doniesienia z Wysp. W ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii aresztowano kobitę, którą zaledwie podejrzewano o planowanie demonstracji na rzecz praw człowieka i wolności obywatelskich. Media informowały również niedawno o historii 18-letniego Jamesa Martina, którego skazano na dwa lata i dwa miesiące więzienia za machanie brytyjską flagą przed islamskim ośrodkiem. Również w ostatnim czasie głośno było o sprawie kobiety, którą skazano na rok więzienia za położenia plasterka bekonu na klamce meczetu.

Sprawę w najnowszym odcinku "Antysystemu" komentują Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski. – Państwo przygotowuje ustawę zwalczającą ludzi, wiedząc z góry, że to co mówią nie jest przestępstwem. To jest Orwell – ocenia redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Cejrowski: Komunizm był łatwiejszy do zrozumienia

Cejrowski stwierdził, że w przypadku zatrzymania kobiety zaledwie podejrzewanej o planowanie demonstracji mamy do czynienia z prewencją. – Czasem ma się wrażenie schizofrenii. Przecież to są rozwiązania rodem z państw komunistycznych, totalitarnych – mówił Paweł Lisicki. – To jest wszystko tak niesamowite. Ta kategoria jest często używana, ale nie wiem czy jest inne słowo, które opisywałoby to lepiej niż określenie "orwellowskie" – kontynuował naczelny "Do Rzeczy".

– Nie umiem znaleźć odpowiedzi, dlaczego oni tak robią – stwierdził z kolei Wojciech Cejrowski. – Nie widzę żadnej korzyści, jaką mogą odnieść politycy wpuszczając masy obcych kulturowo imigrantów na nasz teren. Nie widzę, kto im płaci i czym. Łatwiejszy do zrozumienia był komunizm, Lenin chciał zostać przywódcą. To była walka o władzę, korzyść oczywista. Natomiast ci imigranci w Wielkiej Brytanii nie dają im nic wprost ludziom, którzy im pomagają tępić i brytyjskiego obywatela. Gdzie jest korzyść dla brytyjskiego premiera? To działanie jest wewnętrznie spójne, ale nie ma wyjaśnionej przyczyny – mówił Cejrowski.

