Nissan Juke

W ramach liftingu projektanci japońskiej marki nie tylko odświeżyli wygląd zewnętrzny auta, lecz także unowocześnili kabinę, znacząco ulepszając m.in. pokładowy system multimedialny.

Odświeżony Juke nadal przyciąga spojrzenia. Odważny i wyjątkowy design z agresywnie zarysowanymi liniami nadwozia oraz intrygującymi światłami sprawia, że to auto można od razu pokochać lub znienawidzić. Przy czym charakter tego modelu najlepiej oddaje właśnie wersja w kolorze żółtym, który po liftingu stał się jakby żółtszy, bo projektanci nieco go rozjaśnili, co dodało mu wyrazistości.