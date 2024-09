Przechwałki pod publikę

Trzeba najwidoczniej zadeklarować, że jest się po „właściwej” stronie. „Mój synek uczęszcza na lekcje etyki, bo teraz w szkołach do wyboru jest albo religia, albo etyka. To jest wybór mój, jego mamy i też jego samego, bo w jakiś sposób do niczego go nie przymuszaliśmy” – poinformował aktor Mikołaj Roznerski. Podobną decyzję podjął syn prezenterki Joanny Racewicz, która obwieszczając ją w mediach, opowiedziała również o swoim stosunku do pomysłu częściowego wyprowadzenia religii ze szkół.