Cóż za dojrzałość społeczna osoby Swift!

A jako iż niebawem w decydującą fazę wejdzie kampania prezydencka w Ameryce, postanowiliśmy przyjrzeć się jej bliżej.

Nie szkodzi of kors, iż dyplom nauk politycznych leży nieużywany nie wiadomo gdzie – jak wiadomo, wykształcenie lub jego brak nie determinuje fachowości osoby ani tym bardziej nie powinno decydować o jej prawie do podejmowania dyskursu. Skoro więc omówiliśmy formalności, pozwólcie, iż przejdziemy do rzeczy.

Samej debaty Trump-Harris nie oglądaliśmy, ale mamy pewność, iż Kamala jest zdecydowaną zwyciężczynią tejże debaty, iż lepiej panowała nad mimiką i mową ciała, była ciepła, a Trump ział nienawiścią. Brzmi znajomo, co nie? xD.