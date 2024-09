Urzędnicy Tuska będą mieli kłopoty? Prokuratura otrzymała zawiadomienie

W związku z dramatyczną sytuacją powodziową Rada Ministrów zebrała się w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu. Rząd wprowadzi stan klęski żywiołowej.

Na posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego we Wrocławiu nie został wpuszczony dziennikarz Telewizji Republika. To kolejny przypadek, gdy pracownik tej stacji nie mógł być obecny podczas konferencji prasowej szefa rządu.

"Premier @donaldtusk odmawia bezpieczeństwa widzom @RepublikaTV. Dziś nie zostałem wpuszczony na posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem szefa rządu we Wrocławiu. Siłą uniemożliwiono mi wejście do sali i transmisję z zebrania służb. To niebywały skandal @cmwp_sdp" – napisał w mediach społecznościowych reporter stacji Janusz Życzkowski.

Na wydarzenie zareagował przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Maciej Świrski poinformował, że zawiadomił o sprawie prokuraturę.

"Mój apel o rozwagę i rzetelność w relacjonowaniu katastrofalnej powodzi. Informuję również o wystąpieniu do Prokuratury o ściganie urzędników, którzy nie dopuszczają dziennikarzy na konferencje prasowe sztabu antykryzysowego, czym ściągają powszechne niebezpieczeństwo na obywateli. Równocześnie KRRiT weźmie pod uwagę przy badaniu realizacji warunków koncesji sytuację powodziową, także w kwestiach ściągania abonamentu" – napisał na swoim koncie w serwisie X dołączając do postu zdjęcie pisma.

Powódź w Polsce

W Polsce najgorsza sytuacja wciąż jest w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim. Fala powodziowa zalewa kolejne miejscowości. Na Dolnym Śląsku ewakuowano ponad 3 tys. osób. We Wrocławiu trwa wielka mobilizacja.

Rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na terenie trzech województw. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że towary i usługi przekazywane przez darczyńców powodzianom nie będą objęte podatkiem VAT.

Jak informują media w Czechach, pękła tama rzeczna w Ostrawie u zbiegu Odry i Opawy. Woda z obu rzek wdziera się do miasta. Strażacy przy wsparciu innych służb, w tym saperów, pracują nad zabezpieczeniem tamy i powstrzymaniem naporu wody. Ze względu na bliskość do granicy sytuacja jest niepokojąca także z punktu widzenia Polski.

