Ostry wpis premiera. "Kto kłamie w tej sprawie, szkodzi powodzianom"

W związku z dramatyczną sytuacją powodziową Rada Ministrów zebrała się w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu. Rząd ogłosił plan pomocy powodzianom. W tym celu zabezpieczył 1 mld zł.

Środki na doraźną pomoc będą wynosiły 10 tys. zł. – Pomoc w odbudowie i remontach będzie kwestią oddzielną. Będą to kwoty do 100 tys. zł dla budynku gospodarczego, a jeśli chodzi o odbudowę budynków mieszkalnych – do 200 tys. zł bezzwrotnej pomocy – poinformował na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

"Kto kłamie, szkodzi powodzianom"

"Jeszcze raz o pomocy: każdy poszkodowany przez powódź ma prawo do natychmiastowej pomocy doraźnej 10 tys., na remont do 100 tys., na odbudowę domu do 200 tys. BEZZWROTNIE. Możliwe będą także inne formy pomocy. Kto kłamie w tej sprawie, szkodzi powodzianom, nie rządowi" – napisał we wtorek na platformie X szef rządu.

twitter

Zapowiedź minister klimatu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ostrzeżenie przed "nieprawdziwymi informacjami o wsparciu dla obszarów dotkniętych powodzią". Minister Hennig-Kloska zaznaczyła, że bezzwrotne dotacje i niskooprocentowane pożyczki z możliwością umorzenia to narzędzie dla gmin.

Jeszcze w poniedziałek minister zapowiadała pożyczki na niski procent. Wskazała, że uruchomione zostanie 21 mln zł na najpilniejsze potrzeby w pierwszych dniach walki z żywiołem. – "Od ręki" uruchomimy pieniądze, które zostaną przeznaczone m.in. na: agregaty prądotwórcze, osuszacze czy worki z piaskiem dla centrum zarządzania kryzysowego – przekazała polityk.

Szefowa resortu klimatu dodała, że ok. 100 mln zł zostanie przeznaczone "na niskooprocentowane pożyczki na poziomie 1,5 proc. do 2,5 proc. na likwidację skutków powodzi". – Przede wszystkim na: naprawę kanalizacji, naprawę szkód w oczyszczalniach ścieków, naprawę stacji uzdatniania wody pitnej, likwidację szkód na składowiskach odpadów, likwidację szkód w kotłowniach oraz likwidację skażenia środowiska – podała Hennig-Kloska.

Czytaj też:

"Nie wierzę". Zgorzelski oburzony propozycją Hennig-KloskiCzytaj też:

Konferencja Tuska i Owsiaka. "Specjalista od dobrej pomocy"