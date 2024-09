Powódź w Polsce. Czochara: Widziałam przerażenie w oczach ludzi

DoRzeczy.pl: Mieszka pani w Moszczance na Opolszczyźnie, która leży niemal pomiędzy Głuchołazami i Prudnikiem. Jak wygląda sytuacja na tych zalanych terenach?

Katarzyna Czochara: Fatalnie. Doszło do wielkiej tragedii. Zalane zostały nie tylko Głuchołazy, Prudnik czy Moszczanka. Musimy pamiętać o Pokrzywnej, Jarnołtówku, Skrzypcu, Trzebini, Głogówku czy Racławicach. Tych miejscowości na południu Opolszczyzny, które ucierpiały jest wiele. Woda dokonała zniszczeń i spustoszenia. Ostatnie dni były straszne. Widziałam w wielu oczach przerażenie i strach. Nie tylko przed wielką wodą, ale też przyszłością.

Jak pani ocenia pomoc rządową oraz samorządową w czasie powodzi?

Jeżeli chodzi o władze samorządowe, to nie mam tutaj zarzutów do ich pracy. Miałam z samorządem stały kontakt, współpracowaliśmy. Problem jest ze stroną rządową.

Jaki dokładnie?

Tutaj mamy wiele do życzenia. Zacznijmy od wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który mówił o tym, że nie ma się czego obawiać. To spowodowało, że ludzie patrzyli na wydarzenia przez soczewkę, choć prognozy były jednoznacznie negatywne. Nie mieliśmy czasu na skuteczną ewakuację i zabezpieczenie się, nie dostaliśmy go. Do Moszczanki pomoc strażaków z Kielc, czy WOT dotarła dopiero w niedzielę. Zbyt późno.

