Morawiecki o propozycji rządu dla powodzian: To skandal!

– Wyobraźmy sobie lokalną wspólnotę. Samorząd, który w powodzi stracił świeżo wyremontowaną szkołę, woda zniszczyła most, nie działa oczyszczalnia ścieków a miejscowi strażacy stracili, natomiast policjanci mają zalany komisariat. Co proponuje im rząd? Pożyczkę, tak dobrze słyszeliście – stwierdził Mateusz Morawiecki w nagraniu zamieszczonym w internecie.

Były premier podkreśla, że powodzianie potrzebują realnej pomocy i pieniędzy, ale nie kredytów. – Jak społeczność, która straciła tak wiele, ma myśleć o spłacie kolejnych długów, o wnioskach kredytowych? Przecież to szaleństwo – mówił.

twitter

Morawiecki podkreślił, że rolą państwa jest zapewnienie obywatelom w takich chwilach pomocy i bezpieczeństwa, a nie pożyczek. – Rząd jest po to, by skutecznie tą pomocą zarządzać. Musimy uruchomić program na wzór Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Trzeba uruchomić z budżetu kilkanaście miliardów zł, a jak będzie potrzeba to powołać specjalny fundusz, jak zrobiłem to przy okazji pandemii. Odbudowa domów, mostów, szkół nie może czekać, państwo musi pokazać, że potrafi stanąć na wysokości zadania – mówił Morawiecki.

Kredyty dla powodzian? Kontrowersyjna propozycja rządu

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała uruchomienie środków na niskooprocentowane pożyczki w ramach usuwania skutków powodzi. Wskazała, że uruchomione zostanie 21 mln zł na najpilniejsze potrzeby w pierwszych dniach walki. – Walka z żywiołem wciąż trwa, dlatego „od ręki” uruchomimy pieniądze, które zostaną przeznaczone m.in. na: agregaty prądotwórcze, osuszacze czy worki z piaskiem dla centrum zarządzania kryzysowego – przekazała.

Szefowa MKiŚ dodała, że ok. 100 mln zł zostanie przeznaczone "na niskooprocentowane pożyczki na poziomie 1,5 proc. do 2,5 proc. na likwidację skutków powodzi". – Przede wszystkim na: naprawę kanalizacji, naprawę szkód w oczyszczalniach ścieków, naprawę stacji uzdatniania wody pitnej, likwidację szkód na składowiskach odpadów, likwidację szkód w kotłowniach oraz likwidację skażenia środowiska – poinformowała Hennig-Kloska.

Zapowiedź ta wywołała masę krytycznych komentarzy.

Czytaj też:

Rząd może zacząć wyznaczać ceny. Przełomowa zapowiedź Donalda TuskaCzytaj też:

Awaria zbiornika na Dolnym Śląsku. Fatalne doniesienia