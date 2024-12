Zapiski z Transylwanii czyli Siedmiogrodu

Tuż koło toalety, za szybą, piętnaście metrów kamiennych pozostałości z czasów rzymskich. Kamienie wołają do nas z perspektywy niemal dwóch tysięcy lat: mają pochodzić z okresu 155-180 po narodzeniu Chrystusa(inna wersja mówi o II-III wieku w przedziale 106 – 274 rok p.n.Ch)

Wołają z miasta, które Węgrzy nazywają Kolozsvar, Niemcy -Klausenburg, Rumuni-Cluj,a Polacy po prostu Kluż.

Komunistyczny dyktatorów Nicolae Ceausescu dodał jeszcze drugi człon do nazwy miasta: Napoca. Było to w roku 1978. Towarzysz Ceausescu, co się Moskwie nie kłaniał – i to było później prawdopodobnie prawdziwą przyczyną jego egzekucji "z woli ludu" – chciał podkreślić jednocześnie i dacki i starorzymski charakter miasta.

Jeszcze za panowania Rzymian ówczesna osada nazywała się Napuca,co wywodzi się z nazwy dackiej osady z czasów jeszcze sprzed starożytnego Rzymu-Napuca. Skądinąd słynny rumuński samochód osobowy "Dacia", który na przełomie lat 1980 i 1990 podbił cały dawny "obóz socjalistyczny"(do Polski sprowadzał go w tysiącach sztuk Piotr Zak czyli Zygmunt Solorz) wywodził swą nazwę właśnie od Dakow.

Z pizzerii krok do katolickiego kościoła ojców franciszkanów. Dziś w remoncie, w dziejach przechodził z rąk do rąk, bo poza prawowitymi właścicielami- budowniczymi katolikami używali go też protestanci. Najcenniejszy jest tu średniowieczny krucyfiks. Do kościoła dobudowano klasztor – i w tym miejscu napotykam na pierwszy z kliku poloników. Mieszkała tu bowiem polska księżniczka,Izabela Jagiellońska, córka króla Zygmunta Starego i jego włoskiej żony Bony Sforzy. Polka została wybrana regentka Transylwanii w 1556 roku na okres pięciu lat, w klasztorzśe mieszkała rok,aby wyjechać stąd już na zawsze. Znamienne, że w 1557 roku wydała edykt gwarantujący wolność religijną nie tylko dla religii jej syna- katolickiej, ale także luteranom, kalwinom i unitarianom.

W kościele, który teraz jest nieczynny msze są prawie tylko po węgiersku.

Taksówkarz, który mnie wiezie ma węgierskie nazwisko. Dyrektor hotelu, w którym mieszkam jest Węgrem, a właściciel najlepszego hotelu w mieście ma nazwisko takie samo, jak znany węgierski piłkarz. Ale moja przewodniczka jest mówiąca po polsku Rumunką i ma rumuńskiego męża.

Rumunem był też Emil Rakovica, badacz jaskiń przełomu XIX i XX wieku, uczestnik międzynarodowej -choć organizowanej przez Belgię – wyprawy na Antarktydę. Wzięło w niej udział także dwóch naszych rodaków: meteorolog Antoni Dobrowolski i geolog Henryk Arctowski. I to jest, powiedzmy, drugi "polonik",który odkrywam w Kluż. Skądinąd efektem owej polarnej wyprawy było aż 60 pionierskich opracowań naukowych.

O specjaliście od jaskiń panu Rakovicy wspominam nieprzypadkowo: otóż bowiem Rumunia jest jednym z dwóch państw w Europie o największej liczbie jaskiń(obok Francji) !

W pobliżu zamkniętego dziś Muzeum Speleologii imienia Emila Racovity znajduje się mennica-zresztą tuż koło klasztoru franciszkanów (tu wszędzie jest blisko). Kluż otrzymał w XVII wieku prawo do bicia własnej monety, bo było wówczas szczególnym przywilejem.

Zaledwie ze sto metrów od mennicy znajduje się dom, w którym urodził. król Węgier Maciej Korwin. To też przykład skomplikowanej historii Transylwanii / Siedmiogrodu. Jego ojca-bohatera narodowego Węgier Jana Hunyady rumunska przewodniczka uważa za Rumuna, choć już jego żonę – matkę króla Matiasa -za Węgierką.

Król Maciej rządził 22 lata. Był człowiekiem Renesansu, mówił siedmioma językami, postawił na opiekę zdrowotna – co było rzadkością w jego czasach – i edukację. Czy jego poddani mówili o nim,jak Polacy o XVII-wiecznym królu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Michale Korybucie Wiśniowieckim, synu wspaniałego stratega wojskowego, hetmana Jeremiego Wiśniowieckiego: " nasz Król Jegomość mówi siedmioma językami, ale w żadnym nie ma nic do powiedzenia" ? O tym historia milczy. AKAPIT. Dziś w domu narodzin króla Matiasa(po węgiersku to Maciej) znajduje się Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa.

Jestem w szczególnym miejscu: na przestrzeni kilkudziesięciu metrów urodziło się tu dwóch madziarskich monarchów. Poza wspomnianym Korwinem także Stefan Bocskay. Tuż obok Uniwersytet Sapientia, gdzie wykłady odbywają się tylko po węgiersku. AKAPIT. Zaraz dalej wyjątkowa knajpa. Istniejąca od czasów komunizmu przeznaczona była wyłącznie...dla kobiet ! Okres dyskryminacji mężczyzn skończył się dopiero w roku 2000,a więc już w XXI wieku. Definitywnie zamknięto ją w 2020 roku. Za komuny wielu ciekawskich mężczyzn specjalnie przebierało się za kobiety, aby tam wejść... Pewnie byli potem srodze rozczarowani, bo była to naprawdę restauracja-a nie coś innego...

Wędrując po Cluj- Napoca myślę o pewnej analogii z Polską. Oto bowiem król Andrzej II zaprosił w 1211 roku Krzyzaków,aby bronili tej ziemi przed najazdami poganskich Polowcow. Trudno nie skojarzyć tego z zaproszeniem przez księcia Konrada Mazowieckiego Krzyżaków do obrony centralnej części Polski przed atakami pogan. I tu koniec analogii,bo Polacy choć szybko zaczęli mieć fatalne relacje z podstępnymi Teutonami, to mimo to pozwolili im wyżej praktyce na stworzenie własnego państwa na polskim terytorium. Węgrzy natomiast Krzyżaków wygnali już po 14 latach ! Co ciekawe, okaże sięvz czasem, że Niemcy(a ściślej:Sasi) -imigranci w Transylwanii/ Siedmiogrodzie, będą mieli lepsze relację z Rumunami niż Węgrami ! Do tego stopnia, że gdy na początku II Wojny Światowej,w 1940 roku przed II arbitrażem wiedeńskim ważyły się losy czy Braszów w Siedmiogrodzie będzie należeć z powrotem do Węgier- taka była wstępna decyzja Berlina- to liderzy niemieckiej społeczności mieli napisać do Hitlera list, aby zostawił Brasov przy Rumunii,a nawet chcieli organizować samoobronę. Po tym proteście lokalnych Niemców władze III Rzeszy zmieniłt zdanie ku radości Rumunów. AKAPIT. Dochodząc do najstarszego placu w Klużu- Muzealnego i mijając ulicę francuskiego pisarz Emila Zoli na murach spostrzegam plakat symbolizujący solidarność że Strefa Gazy "Gaza traieste". Żyje,owszem,tylko co to za życie. Niespodziewanie wędrówka przez historię zderza się z brutalną współczesna rzeczywistością.

Od paleolitu do XXI wieku historia tej ziemi zakręcona jest niczym trasa slalomu giganta. W II wieku po Chrystusie Rzymianie zmienili nazwę jeszcze dackiej osady Napuca na Napoca- stacjonowali tu legioniści. Imperium Rzymskie pożegnało się z tą ziemią w III wieku, potem byli tu jeszcze Goci,Hunowie Słowianie,Bułgarzy,a w X wieku przyszli tu Madziarowie.

A skąd dwuczłonowa nazwa miasta? „ Castrum Clus" oznaczał po łacinie obóz (castrum), zaś „Clus" w języku łacińskim to "region zamknięty górami".Z kolei "Napoca" to "region zalesiony".

Zmieniały się nazwy i przynależności państwowe. Turkow zastąpili Habsburgowie,a w 1867 ziemia tą stała się częścią Korony Św. Stefana w ramach powstałych wówczas Austro-Wegier. W 1918 przyszło tu Królestwo Rumunii aby w latach 1940-1945 na powrót były Węgry. Po II wojnie znów była Rumunia.

Patrzę na pomnik cesarza Franciszka I i cesarzowej Karoliny, upamietniajacy wizytę pary cesarskiej w roku 1817. Z tą cesarską numeracją jest problem. Oto cesarz zaczynał panowanie (1792-1806) jako Franciszek...II, a skończył jako Franciszek I ! Dlaczego tak dziwnie? Najpierw był bowiem ostatnim tytularnym cesarzem świętego Królestwa Rzymskiego, a następnie pierwszym cesarzem o tym imieniu w Imperium Habsburgów.

Na pomniku jest też stary herb Kluża -jakże podobny do herbu... Krakowa. Nawet "komuna" i Ceausescu go nie zmienili. Musiał dopiero przyjść pierwszy burmistrz po upadku tamtego ustroju, który po 1990 roku zmienił godło miasta, bo poprzednie uznał za „ zbyt mało związane z kulturą rumuńską".

Na pomniku cesarza Franciszka II, który stał się Franciszkiem I jest zafałszowanie historyczne. Oto bowiem uwieczniono na nim scenę założenia pierwszego oświetlenia w dziejach miasta. Wszystko dobrze, ale w rzeczywistości nastąpiło to nie w roku 1817, ale dziesięć lat później-w 1827.

Od pomnika Franciszka już tylko krok do Narodowego Muzeum Historii. Co krok zderzam się tu z historią i to historią pasjonująca. Kościół świętego Michała wygląda okazale niczym katedra, ale nią nie jest, bo przecież biskupstwo jest w oddalonym godzinę drogi samochodem od Kluż mieście Alba Julia (Alba to po rumuńsku "biała").

Majestatyczny kościół budowano aż 128 lat! Zaczęto w 1316 roku, a skończono w roku bitwy pod Warną i śmierci polskiego króla Władysława Warneńczyka w sąsiedniej Bułgarii – w 1444. Zaplanowano dwie wieże, ale im wyżej piął się kościół tym bardziej brakowało pieniędzy- i skończyło się na jednej. Budowli by nie ukończono, gdyby nie fortel jednego z papieży z Awinionu. Otóż ogłosił on, że kto przeznaczy pieniądze na dokończenie świątyni dostanie... całkowite odpuszczenie grzechów.

I czy nie jest to pomysł na teraz,po pięciu już wiekach? Pogrzeszyć – a potem ze skruchą potrząsnąć kiesą ? To jednak na szczęście niejedyna nauka płynąca z mojej wyprawy do Transylwanii i Cluj- Napoca.