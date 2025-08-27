"Drodzy Współobywatele". Mazurenko wystosował oświadczenie ws. słów o Nawrockim

Nie cichną głosy po skandalicznej wypowiedzi Witalija Mazurenki, która padła we wtorek na antenie Polsat News. Przypomnijmy, że krytykując prezydenckie weto ws. pomocy Ukraińcom ukraiński dziennikarz porównał Karola Nawrockiego do kryminalisty. – Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego – powiedział Mazurenko.

Słowa te spotkały się z natychmiastową reakcją redakcji, z którą dziennikarz współpracuje. Z opublikowanego przez Obserwator Międzynarodowy oświadczenia wynika, że Mazurenko właśnie stracił pracę. Redakcja podkreśliła, że była to prywatna opinia dziennikarza, wypowiedziana bez wiedzy i zgody redakcji. "W żaden sposób nie odzwierciedla ona stanowiska naszej redakcji i nie wpisuje się w wartości, którymi się kierujemy" – zapewniono.

Mazurenko publikuje przeprosiny

Do sprawy odniósł się sam Mazurenko, który w mediach społecznościowych opublikował oświadczenie.

"Szanowni Państwo, Drodzy Współobywatele, Z głębokim smutkiem przyjąłem fakt, że moja wczorajsza wypowiedź w programie „Debata z Gozdyrą” uraziła wielu z Was" – napisał na Facebooku.

Następnie przekazał, że przeprasza osoby, "których uczucia mogły zostać dotknięte" jego wystąpieniem.

"Vox populi, vox Dei. Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pragnę podkreślić, że darzę instytucje państwa na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej pełnym szacunkiem. Przepraszam wszystkich, których uczucia mogły zostać dotknięte moimi słowami" – stwierdził.

Bogucki: Poza wszelką dyskusją

Z kolei Zbigniew Bogucki ocenia, że zachowanie Ukraińca jest poza wszelką dyskusją i powinno być ścigane z urzędu. – Moim zdaniem powinno być działanie z urzędu organów odpowiedzialnych za ściganie, bo mamy do czynienia z publicznym znieważeniem prezydenta Rzeczypospolitej. To jest poza jakąkolwiek dyskusją – mówił na konferencji prasowej.

Polityk podkreślił, że cała sytuacja powinna rozpocząć "poważną dyskusję na temat zmiany konstytucji, która dziś zabrania odbierania obywatelstwa w takich przypadkach". Bogucki podał za przykład Stany Zjednoczone, Francję czy Niemcy.