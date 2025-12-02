"W trybie pilnym". PE zbada sprawę azylu dla Romanowskiego

Europosłowie chcą, by Komisja Europejska zbadała, czy Budapeszt nie naruszył prawa UE. Cała procedura została uruchomiona na wniosek europosła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego.

Posiedzenie zwołane po wniosku Jońskiego

Jak wynika z informacji przekazanych przez media, do komisji PE wpłynęła petycja jednego z polskich obywateli, a Joński złożył formalny wniosek o pilne rozpatrzenie sprawy. Wniosek uzyskał poparcie koordynatorów grup politycznych, co pozwoliło zwołać posiedzenie już na styczeń. – Węgry mogły naruszyć unijne przepisy dotyczące współpracy w sprawach karnych, w tym realizacji europejskich nakazów aresztowania – podkreśla Joński, wskazując na art. 82 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Europosłowie chcą, by Komisja Europejska przeprowadziła analizę decyzji Budapesztu oraz wezwała węgierski rząd do wydania Romanowskiego polskim organom ścigania. W PE szykowany jest również wniosek o debatę plenarną dotyczącą nadużywania mechanizmu azylu politycznego przez państwa członkowskie. Joński zapowiada, że to początek szerszej dyskusji o sankcjach wobec krajów, które systemowo blokują współpracę w sprawach przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Wskazuje też, że sprawa Romanowskiego może nie być jedyna, bo na Węgrzech przebywa również Zbigniew Ziobro.

Budapeszt broni swojej decyzji

Z kolei rząd Viktora Orbána twierdzi, że działa zgodnie z węgierską ustawą azylową z 2007 r. i że Romanowski – jako osoba objęta ochroną międzynarodową – ma prawo do swobodnego przemieszczania się po Węgrzech. Budapeszt konsekwentnie odmawia współpracy z polską prokuraturą.

Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów Skarbowi Państwa. Postępowanie dotyczy nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. W związku z prowadzonym śledztwem prokuratura wydała Europejski Nakaz Aresztowania i unieważniła dokumenty tożsamości Romanowskiego, próbując uniemożliwić mu ucieczkę poza strefę Schengen.

