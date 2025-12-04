"Studentki musiały tańczyć nago". Dziennikarka ujawniła patologię

Z wypowiedzi Dzieciuchowicz wynika, że na studiach teatralnych wielokrotnie dochodziło do przypadków molestowania i mobbingu. Dla wielu młodych kobiety były to traumatyczne doświadczenia. Reżyserzy i wykładowcy publicznie upokarzali studentki.

– Aktorki opowiadały mi, że na egzaminach mówiono im na przykład, że mają za mały biust, powinny więcej ćwiczyć, albo że mogłyby grać kur***ę i zakonnicę. Tak mówiono do 19-letnich, 20-letnich dziewczyn – relacjonuje w rozmowie z Onetem.

Jak dodaje, przez długi czas na studiach odbywała się "fuksówka", czyli proces poniżania studentów pierwszego roku przez starszych kolegów. Dziennikarka opisuje np. sytuację, gdy dziewczyny z pierwszego roku musiały rozebrać się do bielizny i usługiwać starszym kolegom – sprzątać i gotować. Jednej z dziewczyn kazano się rozebrać, a następnie wsadzono kosz na śmieci na głowę.

Studentki zmuszone do tańczenia nago

Dziennikarka opisuje również skandal z reżyserem Pawłem Passinim. Studentki, z którymi rozmawiała, relacjonowały, że próby z reżyserem odbywały się w nocy. Passini miał domagać się od młodych kobiet, by rozbierały się do naga, a następnie przez kila godzin tańczyły erotycznie.

– Nie widziały jednak uzasadnienia dla tak długich prób i w końcu poczuły, że to jest bardzo duże nadużycie. Podzieliły się tymi spostrzeżeniami z resztą studentów, którzy brali udział w tym dyplomie. Okazało się, że to też nie była taka transparentna sytuacja, bo nie wszyscy studenci wiedzieli o tym, że reżyser prowadzi te nocne próby i cała grupa zdecydowała, iż nie chcą tego dyplomu kończyć z tym reżyserem – mówi dziennikarka.

Sam Passini broni się przed zarzutami dotyczącymi molestowania, twierdząc, że inspirował się japońskim teatrem tańca.

Czytaj też:

Była partnerka znanego aktora mówi o przemocy. Wywołała burzęCzytaj też:

Burza wokół słynnego psychiatry: Reagują kolejne instytucje. "Jestem zszokowany"