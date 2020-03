Trzy nowe przypadki koronawirusa w Polsce

Z informacji przekazanej przez resort zdrowia wynika, że wirusa wykryto u kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Osoby te przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie.

"Pacjentka to osoba w sile wieku, która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Pacjent z Wrocławia to osoba starsza, po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie na hospitalizacji za granicą" – podano. Z kolei pacjent z Warszawy jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch.

"Służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują już osoby z kontaktu z pacjentami i poddają je kwarantannie" – poinformowało ministerstwo.