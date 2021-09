Tragedia pod KPRM. Mężczyzna strzelił sobie w głowę

Poszkodowany jest prawdopodobnie pacjentem onkologicznym, swoim dramatycznym gestem próbował zaprotestować przeciwko fatalnej sytuacji w systemie ochronie zdrowia.

– Ok. godziny 10.20 w Białym Miasteczku doszło do samookaleczenia około 70-letniego mężczyzny, który został przewieziony do szpitala. Mężczyzna nie ma związku z protestem, jest osobą postronną. Policja nie potwierdza, że została użyta broń – powiedział Rzeczpospolitej komisarz Rafał Retmaniak ze stołecznej policji.