Spragnieni podróży

Zbliża się lato, trzeba będzie gdzieś pojechać, podróże to moja pasja – wyznaje Przemysław Dmochowski z Łodzi. Wyjeżdża kilka razy do roku. – Pandemia zastała mnie na Kubie, którą uwielbiam. Pokazywałem ją grupie turystów z Polski. Kiedy dowiedziałem się, że Polska zamyka granice, wiedziałem, że Kuba za chwilę zrobi to samo, i dokładnie tak się stało – wspomina. – Trzeba było się jak najszybciej ewakuować. W tym biednym kraju z obostrzeniami nie byłoby żartów. Szukałem jakiejkolwiek możliwości powrotu do kraju. Zarejestrowałem się na „Lot do domu”. Cudem udało mi się kupić bilet.