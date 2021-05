Test "Do rzeczy": Inteligentny zegarek Huawei Watch GT 2 Pro

Wystarczy rzut oka na Huawei Watch GT 2 Pro, aby wiedzieć, że ma się do czynienia z zegarkiem klasy premium. Szafirowe szkło, tytanowa koperta, ceramiczny spód oraz klasyczny skórzany pasek sprawiają, że ten model można swobodnie założyć nie tylko na siłownię czy trening w lesie, lecz także do teatru lub na spotkanie biznesowe. Jest to tym łatwiejsze, że zmiana wyświetlanej tarczy ze sportowej na elegancką zajmuje zaledwie kilka sekund.