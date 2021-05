Tu jest pies pogrzebany

Przyznaję, że formułowałem już teorie w tej kwestii. Kiedyś dowodziłem, że kot jest namiastką kochanki, a pies przyjaciela. Koty oferują doznania zmysłowe, przeciągają się powabnie i kokieteryjnie oraz mruczą z rozkoszy, kiedy są pieszczone. Pies natomiast to idealny kompan do zabaw i wygłupów, a kiedy już spoważnieje, to staje się owym „najlepszym przyjacielem człowieka” – lojalnym i wiernym. Dziś patrzę na psio-kocią sprawę nieco inaczej.