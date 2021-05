Wojciech Cejrowski. Wacha

Gdy się żyje po dwóch stronach oceanu – pół roku tu, pół roku tam – to człowiek często porównuje ceny i swój standard życia. Porównywanie Polski z USA jest dość łatwe i szybkie, bo nic nie trzeba przeliczać. Średnia krajowa w Polsce jest w liczbach taka sama jak w USA. Tyle że w jednym kraju zarabiasz w złotówkach, a w drugim w dolarach, ale liczbowo mniej więcej tyle samo. W Polsce średnia krajowa to ok. 60 tys. zł rocznie, w USA też 60 tys., tyle że dolarów. Tu 60 i tam 60.