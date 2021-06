"Polska Do Rzeczy". Nasz nowy program Lisickiego i Ziemkiewicza!

W programie "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz będą omawiać najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Bez cenzury i politycznej poprawności. – Program ma jedną wielką zaletę i przewagę nad innymi. Będzie on całkowicie bez cenzury. Nie tak jak na innych ogólnodostępnych kanałach, gdzie poglądy konserwatywne są bardzo mocno tępione i wyrzucane poza nawias. Sam uczestniczyłem ostatnio w programie, gdzie prowadzący prosił mnie, abyśmy nie mówili za dużo o LGBT, ale byśmy używali jakiegoś innego określenia – tłumaczy redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

W podobnym tonie wypowiada się Rafał Ziemkiewicz, który zwraca uwagę, że "Polska Do Rzeczy" będzie "strefą wolną od algorytmów". – Moja przygoda z YouTubem i mediami społecznościowymi daje mi doświadczenie niczym w PRL. Nie można mówić wprost, ale trzeba aluzjami. Być może wytwarza się wtedy więź między inteligentnym widzem a redaktorem, gdy trzeba się porozumieć półsłówkami. Głównym atutem jest to, że nikt nas nie kontroluje, będziemy walić wprost, gdy inni się boją – stwierdza.

"Polska Do Rzeczy" to oferta skierowana wyłącznie do subskrybentów jednej z cyfrowych ofert tygodnika "Do Rzeczy". – Będziemy mówili to, co myślimy. Oczywiście będziemy robili to dla naszych czytelników, którzy bez żadnych kagańców będą mogli zapoznać się z tym, co naprawdę myślimy. Odcinki będą miały swoją premierę w każdą środę o godz. 18:30 na portalu DoRzeczy.pl. Będzie można go obejrzeć wyłącznie wtedy, jeżeli jest się zalogowanym i ma się wykupioną cyfrową subskrypcję – dodaje Lisicki.

Formuła programu przewiduje dwóch autorów – Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza, którzy będą omawiać najważniejsze wydarzenia tygodnia. W programie znajdą się również odniesienia do tekstów, które ukazały się w tygodniku. Każdy odcinek będzie trwał około godziny.

Premiera programu już dziś o godz. 18:30 na głównej stronie portalu DoRzeczy.pl!

Jak uzyskać dostęp i oglądać program?

Aby oglądać nasz nowy program wystarczy wybrać jedną ze specjalnych cyfrowych ofert. Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę miesięczną z autoodnowieniem dostępną w cenie 22,90 zł, jak również oferty czasowe, nawet z 6 dodatkowymi prezentami do czytania i wyborem tematyki spośród: "RELIGII", "HISTORII" oraz "HITÓW DO RZECZY".

Oprócz możliwości oglądania programu wraz wykupioną subskrypcją otrzymacie Państwo dostęp do wydań tygodnika "Do Rzeczy" z możliwością czytania ich w formatach PDF, MOBI, EPUB, ale też z możliwością czytania artykułów z wydań bezpośrednio na naszej stronie. Ci z Państwa, którzy wybiorą ofertę pakietową z miesięcznikiem "Historia Do Rzeczy" otrzymają również możliwość pobrania go w formacie pliku PDF. Ale to nie wszystko. Subskrypcja cyfrowa da Państwu możliwość czytania dodatkowych tekstów naszych autorów i publicystów, które będą dostępne tylko dla Subskrybentów na naszej stronie. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na naszej stronie codziennie!

Zachęcamy do sprawdzenia naszych ofert na stronie: subskrypcja.dorzeczy.pl/oferty-subskrypcji-cyfrowej

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami! Mamy nadzieję, że Ci z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszej oferty dołączą do grona naszych stałych Czytelników.