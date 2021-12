Demagogia "Newsweeka"

Pytanie w sporze o szczepienia, ale też w ogóle o strategię walki z epidemią (jeśli w Polsce jakakolwiek strategia w ogóle jest) nie brzmi już nawet, czy warto robić to lub tamto, ale czy można przedstawiać różne punkty widzenia. Odpowiedź coraz bardziej sfanatyzowanej frakcji sanitarystycznej brzmi: Nie wolno, bo to to samo co zapraszanie do debaty zwolenników tezy o płaskiej Ziemi.