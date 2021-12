Serca i umysły. Fragment książki „Nawalny. Nemezis Putina? Przyszłość Rosji?”

Władimir Putin wkracza do Sali Gieorgijewskiej Kremla. Ściany tej największej sali Wielkiego Pałacu, zbudowanego dla carskiej rodziny w XIX stuleciu, zdobią sceny wojskowych tryumfów Imperium Rosyjskiego. Stając na podium, Putin patrzy na słuchaczy ze spokojnym, pewnym siebie, pełnym determinacji wyrazem twarzy – i ledwie dostrzegalnym uśmiechem. To, co teraz powie, przejdzie do historii.