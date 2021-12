Styliński: Polityka klimatyczna winduje ceny mieszkań

TOMASZ CUKIERNIK: W ostatnim czasie rosną ceny materiałów budowlanych, co związane jest prawdopodobnie ze wzrostem kosztów ich wytwo-rzenia. To normalne, że w gospodarce rynkowej przedsiębiorcy po prostu przerzucają koszty na klientów, bo nie mogą dopłacać do interesu? Jaka jest skala tego zjawiska?