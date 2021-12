Bydlęta poza szopką

PIÓRKIEM I PAZURKIEM || Małgośka – mówią mi – nie szanujesz przeciwników, którzy przywykli do hołdów środowiskowych, nie kumasz hierarchii, a w ogóle to za delikatna jesteś na polityczne dziennikarstwo, bo to sport dla facetów, i to takich, którzy sobie sierpowym przywalą, a potem pójdą na wódkę.

Ja oczywiście szanuję adwersarzy, ale tylko tych, którzy sami siebie szanują, to znaczy nie mówią jak założyciel Nowej Konfederacji Bartłomiej Radziejewski: „Konserwatyzm to tylko część mojej osobowości”, przekonując nas, że można być w połowie w ciąży.