Lisicki: Atak na Dmowskiego to nihilizm narodowy. Ziemkiewicz: Słoma z butów w Warszawie

– Z tej kampanii miało wynikać, że Dmowski równa się Mussolini równa się Hitler, i tak dalej. Okazało się, że to jednak nie tylko debata historyczna, w której jakiś historyk stawia mniej lub bardziej absurdalną tezę. To element mający jak najbardziej wpływ na nasze życie polityczne. Rada Warszawy zagłosowała za tym, aby zniknęło rondo Dmowskiego, w to miejsce ma się pojawić rondo Praw Kobiet – mówi Lisicki.

– To była tzw. decyzja polityczna. Większość klubu KO twierdziła wcześniej, że jest to głupi pomysł. Jednak ewidentnie dostali "prikaz", zadziałał mechanizm centralizmu demokratycznego (...). Wszyscy ci, którzy podtrzymywali tradycję UW, że nazw ulic, symboli się nie zmienia (...) nagle stwierdzili, że nazwy trzeba zmieniać. Argumentacja Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie jest wybitnie idiotyczna – ocenia publicysta "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz. Jak dodał, uczciwsza byłaby propozycja, aby rondo to nazwać rondem Aborcji, ponieważ to jedyne, o co walczą dziś feministki.

Ziemkiewicz: PO jest skolonizowana

– Głupota tego środowiska jest niezmierzona. I PiS, nie wiem jakby się starał, oni go przelicytują. Nie znam politologa w Polsce, na świecie też, który nie potwierdza, że wybory wygrywa się w centrum, a nie na skrzydłach. Kiedy PO święciła triumfy? Kiedy Tusk grał w tę grę, że jest zdroworozsądkowy, buduje mosty. Kiedy PiS wygrał? Wtedy, gdy ludzie zobaczyli w PiS-ie partię zdrowego rozsądku (...), kiedy miało ofertę dla szerokiego centrum. A co robi PO? Daje sygnał, że jest totalnie skolonizowana – podkreśla Ziemkiewicz.

