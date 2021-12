Lisicki: Kogo chciał wieszać Tusk? Ziemkiewicz: Udało mu się przebić Jażdżewskiego

W niedzielę przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk uczestniczył w proteście zorganizowanym w związku z nowelizacją ustawy medialnej, znaną szerzej jako "lex TVN". Podczas swojego wystąpienia Tusk zacząć cytować wierz autorstwa Czesława Miłosza, w którym padają życzenia śmierci. Lider PO przyznał, że słowa te kieruje do prezydenta Andrzeja Dudy oraz, jak powiedział, do "jego mocodawców".

– Donald Tusk już raz miał taki moment, kiedy chciał "chlasnąć" intelektem i zaszpanować intelektualnymi wypowiedziami i wtedy "pojechał" pseudo-mądrym wywodem, że "polskość to nienormalność". Generalnie nie wyszło mu to na dobre. I teraz też nie wychodzi. (...) Cytowanie tego wiersza Czesława Miłosza jest kompletnie bez sensu w kontekście, w którym to nastąpiło. Zaczynając od tego, że w wierszu jest "który skrzywdziłeś człowieka prostego", a nie amerykańską korporację, za którą ujmuje się rząd USA i która obraca miliardami – wskazuje Rafał Ziemkiewicz. Publicysta zauważa, że TVN próbuje wmówić ludziom, że jeżeli "lex TVN" wejdzie w życie, to wolność słowa przestanie w ogóle istnieć.

– Wiersz ten jest w pewnym sensie upamiętnieniem zrywu prostych robotników przeciwko władzy komunistycznej. Rys buntu i sprzeciwu wobec wielkich tego świata nadawał sens temu utworowi. A tutaj nagle Donald Tusk broni interesu jednej z największych korporacji, czyli Discovery, w starciu z rządem. A dziennikarze występują wyłącznie w roli obrońców interesów swojego właściciela. Cała stacja TVN stała się w zasadzie jedną wielką tubą interesu Discovery – mówi Paweł Lisicki.

