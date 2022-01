Lisicki: Pegasus? Pogubiłem się. Ziemkiewicz: Bo to największa afera w dziejach ludzkości

Wtorek to kolejny dzień obrad senackiej komisji nadzwyczajnej, która zajmuje się badaniem stosowania przez władze izraelskiego systemu inwigilacji Pegasus. Senatorowie wysłuchali już m.in. prezesa NIK Mariana Banasia oraz byłego prezesa Izby, obecnie senatora, Krzysztofa Kwiatkowskiego.

– Marian Banaś mówił o tym, że czuł się inwigilowany. Rośnie liczba osób inwigilowanych, "Wyborcza" podaje, że na oprogramowanie Pegasus wykupiono 40 licencji. (...) Nie rozumiem, na czym polega ta afera. Czy ona polega na tym, że polski rząd wykorzystał Pegasusa do śledzenia przestępców czy na tym, że rząd ukradł to oprogramowanie? Bo to wygląda, jakby rząd coś ukradł... – stwierdza Lisicki.

– Rząd Pegausa kupił. Ale to ma być afera właśnie, że go kupił. To po pierwsze (...) To kolejna, po aferze "dwóch wież w Warszawie", "największa afera od 40 lat". Afera ma polegać na tym, że rząd podsłuchiwał. No jak na razie nikt nie udowodnił i nawet nikt nie próbował udowodnić, że stosowano coś nielegalnie. Przedstawiciele władz mówią, że na wszystkich podsłuchiwanych mają kwit z sądu i podejrzewam, że mają ten kwit. Bo skądinąd wiadomo, że "wolne sądy" są zawalone robotą i dają takie kwity bez problemu. Podejrzewam, że wszystkie te podsłuchy były legalne. No to co, no to się kieruje uwagę na to, czym te podsłuchy były realizowane – mówi Rafał Ziemkiewicz.

– No tak, jak to brzmi: Pegasus Jakiś tajemniczy stwór: hipopotamus albo sfinksus – ironizuje Paweł Lisicki.

