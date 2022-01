Czy kapłaństwo kobiet i normalizacja homoseksualizmu wracają w Kościele do gry?

Ciekawym źródłem do takich obserwacji jest choćby prowadzona przez Generalny Sekretariat Synodu Biskupów strona synodresource.org. Mimo że podstawowym portalem synodalnym jest ten pod adresem synod.va, to zawiera on przede wszystkim dokumenty, które mają pomóc (a moim zdaniem raczej przeszkodzić) w owocnym przeżywaniu przez wszystkich chętnych synodu o synodalności. Te materiały, jako możliwy przedmiot analizy, są bardzo ciekawymi tekstami, ale też znane są od wielu miesięcy. Kto z Państwa jest ciekawy, znajdzie w sieci moje analizy na ten temat.