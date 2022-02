I po co to znowu było?

KONSTYTUCJA WOLNOŚCI | Po co to było? Kolejny raz można zadać to pytanie w przypadku forsowanego przez PiS projektu, tym razem tego o symbolicznym numerze druku 1981.

Nowelizacja ustawy o IPN, ustawa skierowana przeciwko TVN, piątka dla zwierząt, teraz ustawa zwana „lex Kaczyński” albo, może celniej, „lex konfident” – to tylko kilka przykładów z dłuższej listy nadaremnych, ale zapamiętale promowanych inicjatyw PiS. Jest jednak różnica pomiędzy tymi wydarzeniami: w dwóch przypadkach – piątki dla zwierząt i teraz – wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy powstał bardzo wyraźny podział. I to jest realna szkoda, jaką własnej reprezentacji parlamentarnej wyrządził prezes Kaczyński. Po co?